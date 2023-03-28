Агент Дивеева рассказал о восстановлении своего клиента

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о процессе восстановления футболиста.

«Сейчас у Игоря идут физиопроцедуры и ничего более. К тренировкам, упражнениям приступит через полторы-две недели. Насколько он к этому сроку сможет заниматься с мячом, будут определять в моменте», — заявил агент игрока сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». Ерёмин также рассказал, что дальнейший процесс восстановления будет зависеть от того, как сказывается травма.

Напомним, что Игорь Дивеев пропустил длительный отрезок сезона с сентября по март, однако в матче против «Зенита» в 20-м туре Премьер-лиги защитник получил повреждение внутренней косой мышцы живота, из-за чего пропустит ещё месяц.