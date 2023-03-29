Обляков: «Прихожу в себя после сборной»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о своём состоянии после возвращения из расположения сборной России.

Напомним, что в марте российская национальная команда сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0). Обе встречи были товарищескими.

«Всё в порядке. После сборной как приехал, всё ещё прихожу в себя. Всё отлично. Готовимся в плановом режиме. Придёт, думаю, много болельщиков, как обычно в Воронеже. Поэтому, наверное, будет отличная игра», - слова Облякова приводит sport24 со ссылкой на эфир канала «Матч ТВ».

Матч Премьер-лиги России между «Факелом» и ЦСКА пройдёт в воскресенье, 2 апреля. На текущий момент московские «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице.