Бывший арбитр РПЛ Федотов считает, что в ворота «Факела» правильно назначили пенальти

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 17-й минуте матча между «Факелом» и ЦСКА, когда в ворота воронежского клуба после просмотра VAR был назначен 11-метровый удар, который по итогу реализовал Фёдор Чалов.

«17' минута, «Факел» - ЦСКА

Фол по неосторожности.

Панин (VAR) правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Кукуяна к монитору.

Игрок «Факела» подбил ногу игроку ЦСКА.

Бригаду арбитров можно поругать за долгую паузу на просмотр момента. Момент простой и почему так долго Панин не решался звать Кукуяна, мне не понятно

Правильное решение: 11-метровый удар за фол по неосторожности», - написал Федотов в своём телеграм-канале.