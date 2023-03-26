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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарасов: «Игроки 2DROTS вышли на матч с ЦСКА как на последний финал»

26 Марта 2023 • 06:43 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что на вчерашнем поражении ЦСКА от медийного клуба сказались отсутствие мотивации у клуба РПЛ и недооценка команды соперника.

«Счет на табло войдет в историю российского футбола. Правда, для ЦСКА это скорее товарищеская игра, они решают другие задачи в Премьер-лиге. А вот ребята из 2DROTS выходили на поле как на последний в своей жизни финал», - цитирует Тарасова «Матч ТВ».

Напомним, вчера днём в Москве на столичной «ВЭБ Арене» состоялся праздник футбола – в показательном матче «армейцы» Москвы принимали клуб медиалиги – 2DROTS. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей арены.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Тарасов 2DROTS
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ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
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