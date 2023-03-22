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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев пропустит из-за новой травмы около месяца

22 Марта 2023 • 18:50 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Невезучий сезон получается для одного из самых талантливых центральных защитников России. Игрок столичного ЦСКА Игорь Дивеев снова останется без футбола, теперь на срок порядка одного календарного месяца.

«По результатам обследования у игрока диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота», - сообщает пресс-служба «красно-синих».

Дело в том, что защитник сыграл в недавнем победном матче ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в рамках РПЛ. Этот выход на поле стал первым появлением защитника в матчах Премьер-лиги с сентября 2022 года. Тогда в дерби против «Торпедо» он получил тяжёлую травму голеностопа и выбыл на долгий срок.

Однако в первом тайме матча с питерцами Дивеев получил новую травму. Как рассказал позже сам защитник, после эпизода ему было больно ускоряться и вступать в единоборства.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
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