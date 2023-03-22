Дивеев пропустит из-за новой травмы около месяца

Невезучий сезон получается для одного из самых талантливых центральных защитников России. Игрок столичного ЦСКА Игорь Дивеев снова останется без футбола, теперь на срок порядка одного календарного месяца.

«По результатам обследования у игрока диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота», - сообщает пресс-служба «красно-синих».

Дело в том, что защитник сыграл в недавнем победном матче ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в рамках РПЛ. Этот выход на поле стал первым появлением защитника в матчах Премьер-лиги с сентября 2022 года. Тогда в дерби против «Торпедо» он получил тяжёлую травму голеностопа и выбыл на долгий срок.

Однако в первом тайме матча с питерцами Дивеев получил новую травму. Как рассказал позже сам защитник, после эпизода ему было больно ускоряться и вступать в единоборства.