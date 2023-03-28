Спортивный директор «Интернасьоналя» Вильям Томас прокомментировал будущее Мойзеса, выступающего на правах аренды в московском ЦСКА.

«На данный момент я ничего не могу вам сказать по будущему Мойзеса. Он принадлежит «Интернасьоналу», а дальше мы изучим вопрос, когда придёт время», — заявил функционер бразильского коллектива в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что левый защитник присоединился к «армейцам» в августе прошлого года, проведя в рамках всех состязаний 24 поединка и забив один гол при двух результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в два с половиной миллиона евро.