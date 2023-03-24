Пономарёв — о Карраскале: «Его нужно ставить на место!»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о полузащитнике московской команды Хорхе Карраскале, который в последних матчах «армейцев» оставался на скамейке запасных.

Ветеран поддержал такое решение тренерского штаба, отметив, что колумбиец расслабился и стал меньше работать, так как начал считать себя самым лучшим игроком ЦСКА.

«Он подумал, что он самый надёжный и великий игрок в ЦСКА. Его нужно ставить на место! Федотов правильно делает, пусть со скамейки смотрит, как другие ребята выигрывают. Может, работать станет лучше», — цитирует Пономарёва Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне 24-летний Карраскаль провёл за ЦСКА 23 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.