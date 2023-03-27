Защитник ЦСКА Роша считает, что уровень футбола в России выше, чем в Португалии

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил РПЛ с чемпионатом Португалии, где ранее он выступал за «Портимоненсе».

По мнению 28-летнего футболиста, чемпионат России по уровню превосходит португальский, так как он более ровный и боевитый.

«В Португалии будто два чемпионата. В одном «Бенфика», «Порту» и «Спортинг», которые намного сильнее всех. И отдельно все остальные клубы», — приводит слова Роши Bobsoccer.ru.

Также бразильский защитник отметил, что в РПЛ команды показывают более контактный футбол.

В нынешнем сезоне Роша провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.