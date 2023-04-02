ЦСКА одержал три сухие победы подряд в РПЛ впервые при Федотове

Московский ЦСКА одержал три сухие победы подряд в Российской премьер-лиге при главном тренере Владимире Федотове, хотя до этого у столичного клуба было три поражения кряду.

Сегодня, 2 апреля, «армейцы» в гостях обыграли воронежский «Факел» со счётом 2:0 благодаря голам Фёдора Чалова с пенальти и Ивана Облякова. Ранее были подвержены самарские «Крылья Советов» с разгромным счётом 4:0 и питерский «Зенит» с минимальным преимуществом в счёте 1:0.

В следующем туре ЦСКА на своём поле примет подмосковные «Химки», игра состоится 9 апреля и начнётся в 16:30 по московскому времени.