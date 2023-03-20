Агент Дивеева рассказал о тяжести новой травмы игрока

Агент защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о тяжести травмы своего клиента. Напомним, что во вчерашнем матче против «Зенита» на «ВЭБ Арене» Дивеев впервые за долгое время вышел на поле, однако не смог доиграть матч из-за новой травмы и покинул газон на 33-й минуте встречи.

«МРТ пока не было, в клубе ждут, когда спадёт отёк. Но там ушиб, не более», - цитирует Ерёмина «Матч ТВ».

Из-за тяжёлой травмы Дивеев пропустил практически всю летне-осеннюю часть чемпионата России. Казалось, что после зимней паузы защитник уже сможет играть, однако на сборах он получил новое повреждение.

Ранее сам Дивеев заявил, что почувствовал щелчок в ноге во время вчерашнего эпизода.