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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин рассказал, почему ЦСКА удалось победить «Зенит»

20 Марта 2023 • 18:31 Комментировать
Факел
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ЦСКА Москва
02.04 16:30

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о вчерашней победе столичного ЦСКА над петербургским «Зенитом» в рамках Премьер-лиги. «Армейцы», напомним, победили благодаря «шальному» голу в исполнении своего форварда Фёдора Чалова во втором тайме.

«Армейцы» одержали победу благодаря хорошему настрою и движению. Пусть в игре у обеих команд были моменты, но ЦСКА удалось забить. Гол получился случайным благодаря рикошету, но москвичи добились результата», - рассказал Булыкин «Газете.Ру», добавив, что «Зенит» всегда был для хозяев поля вчера раздражителем, которого необходимо было победить спустя долгое время.

Напомним, что из-за вчерашнего поражения отрыв «Зенита» от второго места, которое, внезапно, больше занимает не столичный «Спартаак», а «Ростов», составляет семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Булыкин
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ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
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