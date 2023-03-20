Булыкин рассказал, почему ЦСКА удалось победить «Зенит»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о вчерашней победе столичного ЦСКА над петербургским «Зенитом» в рамках Премьер-лиги. «Армейцы», напомним, победили благодаря «шальному» голу в исполнении своего форварда Фёдора Чалова во втором тайме.

«Армейцы» одержали победу благодаря хорошему настрою и движению. Пусть в игре у обеих команд были моменты, но ЦСКА удалось забить. Гол получился случайным благодаря рикошету, но москвичи добились результата», - рассказал Булыкин «Газете.Ру», добавив, что «Зенит» всегда был для хозяев поля вчера раздражителем, которого необходимо было победить спустя долгое время.

Напомним, что из-за вчерашнего поражения отрыв «Зенита» от второго места, которое, внезапно, больше занимает не столичный «Спартаак», а «Ростов», составляет семь очков.