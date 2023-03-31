Агент: «Многие клубы проявляют интерес к Мойзесу»

Гильерме Миранда, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о будущем своего клиента. Напомним, что 28-летний бразилец принадлежит «Интернасьоналу» и выступает за «армейцев» на правах аренды.

По словам агента, многие клубы проявляют интерес к южноамериканскому футболисту, поэтому его уход из ЦСКА грядущим летом вполне возможен.

«Сейчас многие клубы проявляют интерес к игроку. С нами постоянно связываются. Но у ЦСКА есть приоритет до конца сезона», — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Мойзес провёл за ЦСКА 24 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 миллиона евро.