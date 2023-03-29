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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марков назвал Антона Заболотного идеальным одноклубником

29 Марта 2023 • 21:20 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Российский форвард «Факела» Евгений Марков адресовал лестные слова своему бывшему партнёру по команде, форварду столичного ЦСКА Антону Заболотному. Вместе они выступали в «Тосно» в 2016-2017 годах.

«С ним было приятно играть, особенно учитывая то, как он ведёт единоборства. Это очень дорогого стоит. В «Тосно» он выигрывал верх, а я пытался подобрать мяч и развить атаку дальше. У нас с ним был очень интересный тандем», - цитирует Маркова «Матч ТВ». Форвард добавил, что Заболотный - сумасшедший профессионал своего дела и всегда упорно трудится на тренировках.

Кстати, Марков и Заболотный могут встретиться на футбольном поле уже в грядущие выходные. 2 апреля «Факел» и ЦСКА проведут очный поединок в рамках Премьер-лиги, он состоится в Воронеже на «Центральном стадионе Профсоюзов».

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Заболотный Тосно Евгений Марков
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ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
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