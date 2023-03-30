Ермаков считает, что 2DROTS мог бы выступать в Первой лиге

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков поделился мнением об уровне игры команды из Медиалиги 2DROTS, которой «армейцы» уступили в недавнем товарищеском матче со счётом 1:2. Напомним, игра состоялась 25 марта на «ВЭБ Арене».

Ермаков назвал 2DROTS хорошей командой, которая могла бы выступать в Первой лиге (втором по силе дивизионе России).

«Это хорошая команда, они по-настоящему боролись за победу с нами. Хотел бы видеть их в Кубке России в следующем сезоне, было бы интересно», — приводит слова Ермакова «РБ Спорт».

Также 20-летний футболист отметил великолепную атмосферу, которая царила на стадионе во время прошедшей игры с 2DROTS.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 2 апреля, когда в рамках 21-го тура РПЛ встретится с «Факелом». Начало — в 16:30 по московскому времени.