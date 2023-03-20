Чалов высказался о проблеме посещаемости из-за Fan ID

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов, принесший своей команде победу над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Премьер-лиги, высказался о низкой посещаемости матчей чемпионата России из-за Fan ID.

«Мы играли дома при своих болельщиках. Хочется, чтобы их было больше на стадионе. Но все и всё прекрасно понимают», - приводит слова нападающего издание «Чемпионат».

Матч на «ВЭБ Арене» посетили 9974 болельщика.

По итогам 20 туров «армейцы» набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» имеет в своем активе 48 баллов и опережает ближайшего конкурента на семь пунктов.