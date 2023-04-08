Клотет: «Вы уже сами можете видеть, что шаг за шагом команда прибавляет от недели к неделе»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (2:0).

- Домашняя победа - это очень важно. Вопрос по второму голу: то, что команда в решающем матче проводит такую атаку, ваших ли это рук дело?

- Действительно, была проделана большая работа, вы уже сами можете видеть, что шаг за шагом команда прибавляет от недели к неделе и будет прибавлять дальше. Это важнейшая победа для нас. Ребята показали, что они стали более конкурентноспобными, стали еще сильнее, вложили свою душу и сердце в эту победу. Дальше будет только лучше.