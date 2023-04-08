Сын Стрельцова высказался о первой победе «Торпедо» под руководством Клотета

Сын именитого футболиста московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, Игорь Стрельцов, высказался о победе столичного клуба в матче 22-го тура Российской премьер-лиги над воронежским «Факелом» (2:0).

Стрельцов-младший отметил, что какие-то сдвиги есть, но основной фундамент заложил Талалаев, а новый наставник Жозеп Клотет добавил что-то новое.

«Я очень рад победе. Все болельщики её очень ждали. Жду ещё побед — хотя бы четыре или пять ребята сделают», - приводит слова Игоря Стрельцова «Чемпионат».

В следующем туре «Торпедо» 15 апреля примет на своём поле «Спартак». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.