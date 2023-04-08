«Торпедо» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 22-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Торпедо» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торпедо Москва - Факел
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Протокол игры
Бабурин Егор•Юзепчук Роман•Самсонов Артём Владимирович•Кожемякин Олег•Рязанцев Александр•Чурич Марио•Караев Давид•Савич Игор•Кухарчук Илья•Рейна Йорди•Лебеденко Игорь
Свинов Илья•Черов Василий•Морозов Евгений•Суслов Кирилл•Брахими Мохамед•Квеквескири Ираклий•Якимов Вячеслав•Альшин Ильнур•Акбашев Роман•Гонгадзе Георгий•Марков Евгений
08 апреля. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).
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