Тукманов: «Рад победе, но шансов остаться в РПЛ у «Торпедо» всё равно нет»

В двадцать втором туре российского чемпионата «Торпедо» неожиданно обыграло «Факел», забив тому два безответных мяча. Но, несмотря на это, бывший президент клуба Александр Тукманов скептически относится к шансам автозаводцев на спасение прописки в высшей лиге российского чемпионата.

- Безусловно, рад победе своего любимого клуба. Но готов повторить, что, на мой взгляд, у «Торпедо» практически нет шансов сохранить прописку в элите, - заявил экс-президент в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Торпедо» предстоит сразиться с московским «Спартаком».