Президент «Торпедо» отреагировал на первую победу при Клотете

В субботу «Торпедо» отпраздновало первую победу под руководством Жозепа Клотета. «Автозаводцы» обыграли «Факел» на своём поле в матче 22-го тура Премьер-лиги с результатом 2:0. Комментарий по поводу результата дал Ярослав Савин, который является президентом московского клуба.

«Счёт на табло. Важная победа, ребята молодцы. Шансы на сохранение в РПЛ повышаются», - сказал Савин, чьи слова приводит ТАСС.

На текущий момент «Торпедо» имеет 13 набранных очков. «Автозаводцы» остаются на последнем месте, уступая предпоследним «Химкам» по дополнительным показателям. От зоны «стыков» команда Клотета теперь отстаёт на четыре очка.