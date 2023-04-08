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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пятибратов: «Нам не хватало характера»

08 Апреля 2023 • 17:16 Комментировать
Торпедо Москва
2:0
Факел
окончен

В двадцать втором туре российского чемпионата «Торпедо» неожиданно обыграло «Факел», забив тому два безответных мяча. Наставник воронежского клуба Дмитрий Пятибратов считает, что одной из главных причин поражения от аутсайдера чемпионата стал недостаток того, что называется «характером». Он поделился своими соображениями по итогам матча.

- Нам немного не хватает характера, в сегодняшнем матче это бросилось в глаза. В раздевалке мы разговаривали, потому что нас не устраивает ситуация, которая произошла в двух матчах. У нас был мужской разговор в раздевалке, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ «Факел» примет дома «Ахмат». 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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