Деменко: «Торпедо» проявило характер»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о том, сможет ли «Торпедо» остаться в РПЛ.

«Торпедо» проявило характер, тренер нашел ключик к ребятам. Любой тренер будет цепляться за очки, приходя в новую команду. У них есть восемь туров, где они будут решать задачу остаться. Для них сейчас главное — попасть в стыковые матчи», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Сегодня, 8 апреля, «Торпедо» одержало победу над прямым конкурентом в борьбе за выживание — «Факелом» (2:0).

На данный момент столичный клуб идет на последнем месте в РПЛ. До зоны стыковых матчей им не хватает четыре очка. В 23-м туре «Торпедо» примет на своем поле «Спартак», игра пройдет 15 апреля в 19:00 по мск.