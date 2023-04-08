Бородюк: «Победа над «Факелом» даёт шанс «Торпедо»

Бывший наставник «Торпедо» Александр Бородюк высказался после победы «автозаводцев» над «Факелом» (2:0) в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Победа в этом матче дает шанс для «Торпедо». Но для того, чтобы остаться в РПЛ, нужно выиграть несколько матчей подряд. Сегодня это им удалось. Последующие матчи стоит стараться также играть на победу. Тогда есть определенный шанс», — цитирует Бородюка «Спорт-Экспресс».

После 22 матчей «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков. До зоны стыковых матчей столичному клубу не хватает четыре балла.