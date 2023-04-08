Непомнящий считает, что «Торпедо» может остатстья в РПЛ по итогам сезона

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о победе столичного «Торпедо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги над воронежским «Факелом» (2:0).

Наставник отметил, что у московского клуба есть все шансы побороться за место в РПЛ, однако, по его мнению, после ухода с поста главного тренера Андрея Талалаева нет никаких особых изменений, а единвствнное, что он может отметить, так это огонь в глазах игроков.

«Это не может не радовать. У них ещё не опустились руки, москвичи будут бороться до самого последнего тура», - приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

«Торпедо» продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ.