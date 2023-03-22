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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов – о ситуации «Торпедо»: «Надо всегда бороться до конца»

22 Марта 2023 • 21:55 Комментировать
Торпедо Москва
...
Факел
08.04 14:00

Бывший российский футболист, а ныне тренер Евгений Бушманов считает, что московскому «Торпедо», при всём его положении, ещё рано сдаваться в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Техническое поражение «Пари НН» оправдано, есть ли у «Торпедо» шансы на спасение? Шансы есть всегда: у одних больше, у вторых — меньше. Впереди ещё десять туров, поэтому надо всегда бороться до конца», - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня «Торпедо» присудили техническую победу над нижегородским клубом «Пари НН». Однако в то же время команду покинул перспективный отечественный тренер Андрей Талалаев. Теперь у «автозаводцев» 10 набранных очков, но по-прежнему 16 место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Евгений Бушманов
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ТОРПЕДО МОСКВА ФАКЕЛ
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