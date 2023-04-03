Селюк — о назначении Клотета в «Торпедо»: «Испанцы — это хорошо, у них с молоком матери любовь к футболу»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о назначении Жозепа Клотета на пост наставника московского «Торпедо».

«Понимаю направление «Торпедо». Учитывая, что новый руководитель проходил курсы в Испании, где-то в Барселоне учился. Не странно, что его вызвали. Но в любом случае испанцы — это хорошо. У них с молоком матери любовь к футболу», — приводит слова Селюка Rusfootball.

Эксперт уверен, что Клотет будет играть не в бей-беги, а именно играть в футбол, однако вряд ли «Торпедо» сейчас что-то спасет от вылета в Первую лигу.

«Автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков за 21 матч.