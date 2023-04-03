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Селюк — о назначении Клотета в «Торпедо»: «Испанцы — это хорошо, у них с молоком матери любовь к футболу»

03 Апреля 2023 • 17:01 Комментировать
Торпедо Москва
...
Факел
08.04 14:00

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о назначении Жозепа Клотета на пост наставника московского «Торпедо».

«Понимаю направление «Торпедо». Учитывая, что новый руководитель проходил курсы в Испании, где-то в Барселоне учился. Не странно, что его вызвали. Но в любом случае испанцы — это хорошо. У них с молоком матери любовь к футболу», — приводит слова Селюка Rusfootball.

Эксперт уверен, что Клотет будет играть не в бей-беги, а именно играть в футбол, однако вряд ли «Торпедо» сейчас что-то спасет от вылета в Первую лигу.

«Автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков за 21 матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Селюк Жозеп Клотет
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ТОРПЕДО МОСКВА ФАКЕЛ
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