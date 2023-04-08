Клотет рассказал, что ему не понравилось в игре «Торпедо»

Рулевой «Торпедо» Жозеп Клотет ответил на вопрос, что ему не понравилось в игре своей команды в субботу.

Напомним, что «Торпедо» обыграло «Факел» в матче 22-го тура чемпионата России с результатом 2:0.

«Что мне не понравилось в нашей игре? Есть некоторые вопросы по защите. Но тем не менее порадовали моменты по выходам из обороны в атаку», - сказал Клотет, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

«Торпедо» по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков, как и предпоследние «Химки».

Следующий матч «Торпедо» проведёт 15 апреля – против «Спартака».