Бабурин высказался о победе «Торпедо» над «Факелом»

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин высказался о победе столичного клуба над воронежским «Факелом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что вся команда сыграла хорошо, ведь все настраивались серьёзно на поединок, поэтому и получился такой результат.

«Это был один из самых важных матчей. Рады, что победили. Мы сохраняем шансы на прописку в РПЛ и можем приблизиться к тому же «Факелу», - заявил Бабурин журналистам.

«Торпедо» продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ, однако отставание от зоны стыков уже составляет четыре балла.

В следующем туре «автозаводцы» примут «Спартак».