Клотет: «Сейчас мы также прибавляем, шаг за шагом, постепенно стараемся выдавать максимум»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Прекрасная погода, первый домашний матч, принципиальный соперник. Как у вас настроение?

- Да, мы прекрасно понимаем важность данной игры. Я считаю, что мы очень хорошо подготовились, мы продолжаем сейчас от недели к неделе постоянно прибавлять и играть лучше, показывать свой максимум. Для меня большое счастье сыграть на этом фантастическом стадионе сегодня.

- Над чем работали в первую очередь после игры в Ростове?

- Да, конечно, нам не удалось добиться положительного результата в предыдущей игре, но при этом мы показали много хороших и позитивных моментов, которые я отметил, о которых уже говорил. Сейчас мы также прибавляем, шаг за шагом, постепенно стараемся выдавать максимум. Сегодня также мы выйдем и будем биться.