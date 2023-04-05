Божин — об отстранении после матча со «Спартаком»: «Видимо, кому-то это надо было»

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о своём отстранении за оскорбление судей, которое произошло в прошлом году.

Напомним, футболист был наказан за свои высказывания в адрес арбитров после матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Момент с оскорблениями попал на видео, которое было выложено в сеть. Отметим, что та встреча состоялась в конце августа и завершилась уверенной победой «красно-белых» со счётом 4:1.

Божин считает, что кто-то был заинтересован в его отстранении. По мнению защитника, необходимо запретить съёмку в подтрибунном помещении. Футболиста удивляет тот факт, что наказание могут наложить лишь на основании видео, которое было сделано после игры.

«Основной игрок – естественно, кто-то хочет, чтобы ты пропустил следующий матч. Я так предполагаю, фактов у меня нет. Сейчас ситуация уже прошла, я её отпустил», — цитирует Божина «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Факел» набрал 17 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 8 апреля против «Торпедо». Начало — в 14:00 по московскому времени.