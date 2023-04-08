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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первая победа Пепа в России: «Торпедо» обыграло «Факел», но не сдвинулось с последнего места

08 Апреля 2023 • 15:58 Комментировать
Торпедо Москва
2:0
Факел
окончен

Московское «Торпедо» и воронежский «Факел» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 22-го тура РПЛ состоялась 8 апреля на стадионе «Лужники».

Протокол игры  
Торпедо Москва2:0Факел
(1:0) Кухарчук Илья34'  
(2:0) Нетфуллин Равиль90'  
Бабурин ЕгорЮзепчук РоманКожемякин ОлегСамсонов Артём Владимирович  9' 61' (Роганович Боян ( 61'  76') Чурич Марио 72' (Нетфуллин Равиль ( 72') Кухарчук Илья 61' (Стефанович Илья ( 61') Савич ИгорРязанцев АлександрКараев ДавидЛебеденко ИгорьРейна Йорди 90' (Андре Филипе ( 90')
Запасные: Жажа КоэльоКутепов ИльяДовбня АлександрКаймаков МихаилТурищев МаксимШляков Евгений
Свинов ИльяЧеров ВасилийМорозов ЕвгенийСуслов КириллБрахими Мохамед 46' (Магаль Руслан ( 46') Якимов ВячеславАкбашев Роман 59' (Максимов Максим ( 59') Квеквескири ИраклийАльшин Ильнур 79' (Ивахнов Матвей ( 79') Гонгадзе Георгий  52' 59' (Рабеи Реда ( 59') Марков Евгений 46' (Аппаев Хызыр ( 46')
Запасные: Мендель АндрейСмирнов МихаилГородовой АлексейБрызгалов СергейБожин СергейМастерной ВладиславЧерняков Даниил
08 апреля. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

 

Второй матч Пепа Клотета на просторах РПЛ давал отличную почву для первой победы – домашняя игра против «Факела», находящегося рядом в турнирной таблице. «Автозаводцы» понимали, что здесь нужно брать очки, поэтому активничать стали с первых минут. Кухарчук на скорости врывался в штрафную площадь и, казалось, был сбит Морозовым – свисток судьи промолчал.

Затем на левый угол вратарской долетела резанная подача с бровки, Самсонов оттеснил оппонента и бросил в ближний, но немного не попал. Однако «Факел» такой темп решил принять. Не стал Воронеж отсиживаться в обороне, минут через 10 ответив опаснейшим выпадом. Брахими на фланег раскрутил как раз Самсонова, стянул на себя внимание и покатил к центру на Альшина. Ильнур без помех пробил метров с 16, но Егор Бабурин не позволил себя переиграть.

Потом ещё «Торпедо» лично подарило момент гостям. Потеряли мяч у своей штрафной площади, быстро сориентировался Гонгадзе, пробивший метров с 11, но и тут выручил Бабурин. Вот так «Факел» перехватил инициативу, смотрелся ярче, готов был забивать, однако под занавес тайма отличилось как раз «Торпедо». Рязанцев не лучший пас отдал на угол штрафной площади, однако Кухарчук сумел не только обокрасть Морозова, но и далее неотразимо пробить в верхний угол – 1:0.

Второй тайм получился совсем не таким весёлым. Очень много жёстких столкновений и очень много замен, убивавших темп матча. Пустили кровь Лебеденко, шипами по ноге досталось Караеву, по ногам огрели и Кухарчука. За 15 минут второго тайма тренеры сделали шесть замен. Был опасный удар Гонгадзе с разворота, с которым справился Бабурин, но в остальном на поле царила суматоха. В условиях постоянных остановок игроки не могли нащупать ритм игры, вернуть хороший темп.

«Факел» мог спастись в концовке, но Бабурин твёрдо решил добыть первую победу Клотету. Максимов замыкал кросс и с трёх метров пробил под штангу – выручил голкипер, Рабеи вышел один на один и сильно пробил – и тут дуэль выиграл Бабурин. Минимальную победу Егор выстрадал для «Торпедо», а на последних минутах она ещё и стала не минимальной. Это Равиль Нетфуллин подобрал мяч недалеко от штрафной площади, сместился чуть левее и вдруг шикарным ударом отправил мяч в самый уголок под крестовину - 2:0.

Есть первый успех Пепа Клотета в РПЛ! Правда, «автозаводцы» так и остались последними, по набранным очкам сравнявшись с «Химками».

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