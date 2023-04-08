В 22-м туре РПЛ «Торпедо» наконец-то порадовали своих болельщиков победой. Испанец Жозеп Клотет проводил свой второй матч во главе «автозаводцев», под его руководством москвичи обыграли конкурентов из «Факела». В конце первого тайма Илья Кухарчук не позволил защитнику добраться до мяча и прицельно стрельнул в левый верхний угол. А в самой концовке противостояния Равиль Нетфуллин отметился классным дальним ударом по чужим воротам - 2:0.

Все главные моменты матча представлены в видеообзоре.