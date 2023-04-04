Шалимов: «Дзюба должен не ругать «Пари НН» и «Торпедо, а благодарить их»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Сейчас много разговоров о том, что «Пари НН» и «Торпедо», которые не взяли Дзюбу, ошиблись и Дзюба им мстит. Мне кажется, Артём, наоборот, должен не ругать Нижний и «Торпедо», а благодарить их», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба вернулся в чемпионат России минувшей зимой, подписав краткосрочный контракт с «Локомотивом» до окончания текущего сезона. В составе «железнодорожников» 34-летний нападающий провел четыре матча в Российской премьер-лиге, в которых забил шесть мячей и сделал один ассист.