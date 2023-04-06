Будаков назвал место, где стоит продолжить карьеру Слуцкому

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Александр Будаков поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру известному тренеру Леониду Слуцкому, который в настоящий момент находится без клуба.

«Слежу за ним, все интервью смотрю. Он идеально бы подошёл в Медиалигу!» — приводит слова Будакова Sport24.

Напомним, что последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее специалист также возглавлял ЦСКА, «Москву», «Крылья Советов» и национальную сборную России.

Будаков завершил игровую карьеру в 2021 году. Помимо «Крыльев Советов» вратарь также представлял «Химки», «Торпедо», «Сибирь» и «Кубань».