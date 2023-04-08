Нефтуллин: «Доказал свою пользу»

В двадцать втором туре российского чемпионата «Торпедо» неожиданно обыграло «Факел», забив тому два безответных мяча. Второй гол своей команды забил в этом матче полузащитник московского клуба Равиль Нефтуллин, который не стал скрывать огорчения тем, что не попал в стартовый состав, но, в то же время, надеется, что это случится в следующей игре.

- Конечно, как любого нормального футболиста меня это огорчило. Но я надеюсь, что своими действиями сегодня доказал тренерскому штабу, что достоин приносить пользу «Торпедо», - цитирует слова игрока официальный сайт клуба.

В следующем туре «Торпедо» сразится со «Спартаком».