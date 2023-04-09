Президент «Торпедо» заявил, что Клотет сохранит свой пост по итогам сезона

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о будущем главного тренера команды Жозепа Клотета.

«Мне кажется, изменения в команде после прихода нового тренера всем видны, не только мне. Вне зависимости от результата текущего чемпионата мы продолжим работать с тренером в следующем сезоне», — цитирует Савина ТАСС.

Напомним, испанский специалист в конце марта сменил на посту наставника «автозаводцев» Андрея Талалаева. 8 апреля «Торпедо» одержало первую победу под руководством Клотета, был повержен прямой конкурент столичного клуба в борьбе за выживание — «Факел» (2:0).