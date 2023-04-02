Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подверг критике российского тренера Андрея Талалаева.

«Он в одну команду пошёл, в другую – тоже выгнали. Сейчас появляется информация, что снова может где-то появиться. Хороший ли Талалаев тренер? Если его из всех команд выгоняют? Но для меня нет понятия плохой или хороший в футболе!» - сказал Мостовой.

Последним местом работы 50-летнего специалиста стало московское «Торпедо». Под руководством Талалаева клуб провёл 12 матчей в Кубке России и Премьер-лиге, в которых одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.