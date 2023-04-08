Кухарчук стал автором первого гола 22-го тура, «Торпедо» повело в матче с «Факелом»

В стартовом матче 22-го тура РПЛ «Торпедо» и «Факел» бьются за выживание. В упорной борьбе счёт всё же открыт ближе к концу первого тайма. Первая серьёзная атака «автозаводцев» стала голевой. Илья Кухарчук в силовой манере продавил опекуна в штрафной и метров с 15 вколотил мяч в дальнюю часть ворот соперников из Воронежа - 1:0.

На эту минуту «Торпедо» набирает 13 очков и настигает «Химки», которые идут на 15-м месте. «Факел» чуть выше, набрав на пять баллов больше.

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