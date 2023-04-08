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Матч «Торпедо» - «Факел» посетили 2% от максимальной вместимости 81-тысячных «Лужников»

08 Апреля 2023 • 16:47 Комментировать
Торпедо Москва
2:0
Факел
окончен

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги между московским «Торпедо» и воронежским «Факелом» посетили 1626 зрителей, что составляет 2% от максимальной вместимости «Лужников», которые могут принять 81 тысячу болельщиков.

Напомним, что столичный клуб одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Ильи Кухарчука и Равиля Нефтуллина.

Для «Торпедо» эта победа стала третьей в сезоне, однако он продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ, но уже сравнялся по очкам с подмосковными «Химками» (13), «Факел» же имеет 17 очков в активе и находится в зоне стыков (14-е место). 

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Торпедо Москва Факел
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