Матч «Торпедо» - «Факел» посетили 2% от максимальной вместимости 81-тысячных «Лужников»

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги между московским «Торпедо» и воронежским «Факелом» посетили 1626 зрителей, что составляет 2% от максимальной вместимости «Лужников», которые могут принять 81 тысячу болельщиков.

Напомним, что столичный клуб одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Ильи Кухарчука и Равиля Нефтуллина.

Для «Торпедо» эта победа стала третьей в сезоне, однако он продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ, но уже сравнялся по очкам с подмосковными «Химками» (13), «Факел» же имеет 17 очков в активе и находится в зоне стыков (14-е место).