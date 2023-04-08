«Торпедо» ни разу в истории не проигрывало «Факелу» в Премьер-лиге

Сегодняшней уверенной победой столичное «Торпедо» продолжило свою успешную серию против «Факела» в чемпионате России. Теперь у «чёрно-белых» набралось 10 игр без поражения против этого воронежского клуба, «автозаводцы» ни разу не проигрывали «Факелу» в рамках РПЛ.

Как сообщает Opta, «Торпедо» в клубной истории семь раз побеждало «Факел» и трижды играло с воронежцами вничью.

Что любопытно, больше ни с кем «автозаводцы» не провели так много матчей в РПЛ без единого поражения. Поэтому «Факел» можно назвать «любимой» командой столичного «Торпедо».

О том, как проходила сегодняшняя битва аутсайдеров Премьер-лиги на газоне «Лужников», читайте в нашем обзоре.