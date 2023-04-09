Даниил Денисов — о кризисе «Спартака»: «Мы должны вместе преодолевать трудности»

«Кризис «Спартака»? В любом случае, мы должны пройти это одной командой, вместе преодолевать трудности и радоваться победам. Поговорим и обсудим. С новыми силами и зарядом сделаем все, что от нас требуется», — приводит слова Денисова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив четыре голевые передачи.

После 22 туров «Спартак» идет на третьей строчке в чемпионате России, набрав 42 очка. Отметим, «красно-белые» не могут одержать победу на протяжении последних пяти игр.