Тюкавин: «Динамо» должно биться за топ-3»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Пари НН» (3:1) дал комментарий по поводу задач команды.

«Сезон не закончен. Нужно биться за тройку. В год столетия мы должны биться за топ-3, раз мы в обидном матче [против «Акрона»] вылетели из Кубка России. У нас есть шанс реабилитироваться», - сказал Тюкавин журналистам.

На текущую минуту «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От третьего «Спартака» команда Славиши Йокановича отстаёт на три очка, проведя при этом на матч больше. «Красно-белые» в субботу вечером сыграют против «Торпедо». Не пропустите текстовую трансляцию.