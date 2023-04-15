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Зобнин — о «Торпедо»: «Дай бог, чтобы они сохранили прописку»

15 Апреля 2023 • 22:18 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Полузащитник московского «Спартака« Роман Зобнин высказался об игре «Торпедо» в матче против его команды в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«В конце было тяжело. Они начали создавать моменты. Дай бог, чтобы они вышли из зоны вылета и сохранили прописку», - заявил Зобнин журналистам.

Напомним, что поединок завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

«Торпедо» продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 13 набранных очков.

В следующем туре «черно-белые» на выезде сыграют против своего конкурента - подмосковных «Химок» - который опережает столичный клуб на один балл. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Роман Зобнин
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