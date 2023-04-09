Кухарчук: Пока есть шансы, всегда надо биться и бороться

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о наставнике команды Жозепе Клотете.

«Не согласен с тем, что он был «потерянный». Во‑первых, это иностранец, другой менталитет. Мы только неделю работаем вместе, поэтому сложно что‑то сказать», — цитирует Кухарчука «Матч ТВ».

Помимо этого, хавбек заявил, что не нужно постоянно смотреть в таблицу, команда все понимает и будет продолжать борьбу за сохранение прописки в РПЛ.

Напомним, недавно Клотет сменил на посту главного тренера «автозаводцев» Андрея Талалаева.

После 22 туров «Торпедо» занимает последнее место в чемпионате России, набрав 13 очков.