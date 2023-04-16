Ловчев высказался о трёх пенальти «Спартака» в ворота «Торпедо»

Бывший футболист сборной России Евгений Ловчев высказался о трёх назначенных пенальти «Спартака» в ворота «Торпедо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок «красно-белых» отметил, что, по его мнению, все пенальти были назначены верно.

«Правильно в эфире про первый пенальти сказал Алексей Николаев — раньше бы, наверное, не поставили такой. А сейчас есть допуски, которые позволяют различные трактовки — по тем правилам, которые есть сегодня», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 и сравнялся по очкам с «Ростовом», у которого игра в запасе против «Ростова».