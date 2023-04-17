Слуцкий: «Не помню у «Торпедо» ещё моментов, кроме гола Стефановича»

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался после победы «Спартака» над «Торпедо» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Торпедо» забило гол в компенсированное время, времени не оставалось. «Спартак» начал играть на удержание, после первого удаления отдали инициативу. Однако не помню у «Торпедо» еще моментов, кроме гола Стефановича», — приводит слова Слуцкого «Чемпионат» со ссылкой на Первый канал. По мнению специалиста, «Спартак» играл с большим преимуществом.

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков. «Торпедо» идет на последней строчке, имея в своем активе 13 баллов.