Павлюченко считает, что «Спартак» обыграет «Торпедо»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался перед матчем 23-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Торпедо».

«Тяжело «Спартаку» в матче с «Торпедо» будет в любом случае, «автозаводцы» почувствовали вкус победы. Думаю, что «красно-белые» победят «Торпедо», однозначно. «Черно-белые» будут биться, но этого мало», — цитирует Павлюченко Metaratings.

По мнению эксперта, нельзя сравнивать нынешний уровень «Спартака» и «Торпедо», хотя в футболе все может произойти.

Матч «Торпедо» - «Спартак» состоится завтра, 15 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск.