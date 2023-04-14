Гладилин оставил прогноз на матч «Торпедо» и «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин оставил прогноз на матч «красно-белых» в 23 туре Премьер-лиги против «Торпедо».

«Если спартаковцы будут максимально настроены и с первых минут будут играть на победу, то они победят. Если же позволят какие-то послабления или будет расчёт, что за счёт класса они смогут переиграть соперника, то у «Спартака» будут проблемы», — заявил экс-игрок «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, обоим коллективам нужны очки, поскольку «Торпедо» имеет надежду на сохранение прописки в Российской премьер-лиги. Гладилин также отметил, что подопечные Гильермо Абаскаля потенциально сильнее, однако в таких играх, по его словам, мотивация и подготовка имеют большую роль в подобных встречах.

Напомним, что «Торпедо» и «Спартак» встретятся завтра, 15 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.