В «Спартаке» рассказали о состоянии травмированных игроков

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии защитника и капитана столичного клуба Георгия Джикия.

Специалист отметил, что игрок попал в заявку на матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Торпедо», но будет на скамейке запасных.

«Чувствует себя хорошо, восстанавливается. По поводу того, когда сыграет, это все-таки решит тренерский штаб. Лишний раз рисковать никто не будет», - заявил Зеленов журналистам.

Также он отметил, что Промес, Хлусевич и Мозес продолжают восстановление, но о точных сроках возвращения на поле неизвестно.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru..