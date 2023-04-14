Кечинов предрекает «Спартаку» тяжёлое дерби с «Торпедо»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов уверен, что «красно-белым» точно не будет легко в грядущем дерби с московским «Торпедо». Матч состоится в рамках 23 тура Российской премьер-лиги.

«Торпедо» некуда деваться — им надо выбираться из зоны вылета. После прихода Жозепа Клотета команда встряхнулась и победила в прошлом туре, это результат смены тренера», - заявил Кечинов «Чемпионату», добавив, что фаворитом грядущей игры всё равно остаётся «Спартак», но «автозаводцы» дадут бой именитому сопернику.

Напомним, что «Спартак» не может выиграть в официальном матче уже более месяца – с 11 марта. Тогда в рамках 19 тура Премьер-лиги «красно-белые» с большим трудом обыграли аутсайдера – воронежский «Факел» (3:2).

«Торпедо» же наоборот победило «Факел» в прошлые выходные – 2:0.